Эксперты заявили о глобальном сокращении производства автомобилей

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Консалтинговая компания Boston Consulting Group заявила о глобальном сокращении производства автомобилей из-за дефицита полупроводников. Сокращение составит 7–9 млн единиц в год, сообщает РБК.

В первом квартале этого года потери автопроизводителей составили около 1,4 млн единиц, во втором — 2,6 млн единиц. В третьем и четвертом кварталах падение составит от 3 до 5 млн единиц, — говорится в исследовании экспертов.

Дефицит полупроводников вызван разными факторами, в частности, высоким спросом со стороны производителей других товаров. В особенности это касается бытовой техники. Ещё одним фактором стало закрытие заводов из-за распространения индийского штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что массовый выпуск электромобилей марки Lada начнётся в 2027–2028 годах. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Николя Мор на Московском международном форуме автомобилестроения IMAF-2021.