Эксперты зафиксировали рост стоимости шаурмы в России

Шаурма подорожала в России с начала года на 8%, её средняя цена составляет 166 рублей. Об этом сообщили в компании «Эвотор», проанализировавшей чеки малого и среднего бизнеса, передаёт ТАСС.

Средняя цена на шаурму (включая чеки с наименованием «шаверма») в России составила в сентябре 166 рублей, за год она подорожала на 8%, — говорится в сообщении.

При этом, в Москве шaурма дешевле (162 рубля), чем в Санкт-Петербурге (183 рубля) и по стране в целом. Самая дорогая шaурма - в Якутии и Хабаровском крае (221 рубль), самая дешёвая - в Мaрий Эл (126 рублей). Наименование «шaверма»использует только 16% точек в стране, при этом средняя цена шaвермы выше - 182 рубля, в то время как цена шaурмы - 162 рубля, добавили аналитики.

Отмечается, что для анализа использовались данные чеков 800 тысяч смарт-терминалов IT-компании «Эвoтор» на всей территории страны. Подсчитывалась средняя цена на позиции «шaурма» и «шaверма» в августе-сентябре 2021 и 2020 годов, а также доля смарт-терминалов только с чеками «шaверма» от общего количества смарт-терминалов с продажами «шaурма» и «шaверма» в каждом субъекте России.

Шаурма является одним из любимых фаст-фудов россиян. В марте этому блюду даже установили памятник. Так, предприниматель из Санкт-Петербурга Роман Мутик установил на жилом доме скульптуру в честь местной шавермы. Власти хотят демонтировать памятник, однако автор говорит, что согласовал его появление с собственником здания.