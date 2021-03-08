Эксперты в сфере недвижимости заметили падение активности на рынке

https://static.news.ru/photo/0f9ccf7e-802f-11eb-803d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начало 2021 года смогло оживить рынок коммерческой недвижимости. Количество сделок по аренде торговых площадей за первые два месяца рухнуло на 40%, а активность клиентов до сих пор отстаёт от показателей 2020-го. Офисные объекты также пока не пользуются прежней популярностью. Подобные тренды закономерно вызывают рост вакантности и снижению средних ставок аренды.

Кроме того, активность клиентов ТЦ остаётся пониженной. В феврале Shopping Index (отражает число посетителей на 1 тысячу кв. м торговых площадей) в Москве оказался на 23,7% ниже аналогичного значения 2020-го, а в Санкт-Петербурге падение оценивается в 25,4%, передаёт Watcom group. Эти цифры немного лучше статистики за января 2021-го, когда в столице РФ спад оценивали в 24,8%, а в Санкт-Петербурге — в 29%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Что касается объёма контрактов по аренде площадей в ТЦ то, по информации CBRE, из-за кризиса он упал примерно на 40%, однако структура спроса на помещения осталась прежней: 30-37% их снимают fashion-операторы. По мнению сотрудников организации, ставки аренды в моллах Москвы сейчас на 20-24% меньше, чем годом ранее. Неоднородна ситуация и на улицах столицы РФ, считает аналитик CBRE Екатерина Сизанова.

Например, уровень вакантных помещений на Петровке, от Кузнецкого моста до Столешникова переулка, составляет 3%, в то время как показатель между домами 17 и 34 составляет 27%, что, несомненно, отражается на уровне арендных ставок, —отметила аналитик.

Почти 30% предприятий в России понесли убытки в 2020 году. По данным Росстата, их число по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2,9%. Больше всех пострадали угольная отрасль, сфера общепита, гостиничный бизнес, междугородные и международные пассажирские ж/д перевозки, а также отрасли распределения газа и производства пара и горячей воды. Самое существенное ухудшение ситуации наблюдалось в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта (-72,7%) и оптовой торговле, за исключением продажи автомобилей и мотоциклов (-69,5%).

Ранее NEWS.ru писал, что рост цен ускорится в марте, в результате чего будет пройден пик годовой инфляции, после чего темпы роста начнут снижаться. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Март 2021 года».