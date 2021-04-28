Эксперты связали зависимость курса рубля с решением ФРС США

https://static.news.ru/photo/498d77c2-a80e-11eb-bc2d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальнейшую динамику рубля определят итоги заседания ФРС США. Пока котировки отечественной валюты в отсутствие значимых негативных и позитивных новостей находятся в состоянии баланса, сообщили эксперты ФБА «Экономика сегодня».

По данным на 11:30 утренних торгов на Московской Бирже 28 апреля, курс доллара снизился на 0,06% — до отметки 74,85 рубля. Днём ранее курс российской валюты укрепился на 0,1% — до уровня 74,89 рубля за доллар.

По мнению специалистов, позитивным фактором продолжает оставаться повышение уровня процентной ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов до отметки 5% на заседании 23 апреля. Также поддержку российскому рынку оказывает налоговый период. Как отмечается, объём валютной выручки, который экспортёры будут реализовывать для уплаты корпоративного налога на прибыль, составляет около 500 млрд рублей.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что на текущей неделе рубль сможет взять «настоящий реванш», если он не будет «смазан» настороженным отношением к рисковым активам до заседания Федрезерва США. Он подчеркнул, что росту российской валюты способствуют восстановление мировой экономики, спрос на сырьё и сигналы о готовности РФ вести переговоры по острым вопросам.