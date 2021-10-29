Эксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябре

По итогам ноября годовая инфляция в России ускорится до 8,02%. Это станет новым максимумом с февраля 2016 года. Консенсус-прогноз на основе опроса аналитиков представило РИА Новости.

Как сообщает агентство, темпы роста цен в стране ускоряются с 2020 года. Это происходит за счёт слабевшего тогда рубля и наблюдавшегося роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире. При этом данные Росстата говорят, что по итогам сентября текущего года инфляция ускорилась с 6,68% месяцем ранее до 7,4%. По ситуации на 25 октября она составила 7,97%.

Банк России повысил прогноз по инфляции по итогам года до уровня 7,4–7,9% с 5,77–6,2%. В 2022 году ожидается инфляция на уровне 4–4,5%.

В свою очередь, Минэкономразвития также повысило ожидания по темпам роста цен в стране на 2021 год до уровня в 7,4% с 5,8%. В 2022 году ожидается рост в 4%.

Основными факторами разгона цен в ноябре называют рост цен на продукты в связи с низким урожаем овощей и фруктов и ситуации на мировых рынках. Также дополнительное влияние на увеличение инфляции окажут нерабочие дни, введённые на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса.

Как ожидают эксперты, в ноябре проблемными категориями останутся фрукты и овощи, где рост обусловлен холодным сентябрём, зерновые изделия и мясные продукты, а также мясо кур из-за эпидемиологической ситуации.

Также рост цен коснётся автомобилей, где наблюдается остановка производства из-за нехватки компонентов, и будет рост цен на металлы.

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