https://static.news.ru/photo/96b4adde-5b7c-11ea-83a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Экономисты дали прогноз по курсу рубля на март. Доллар может вернуться до уровня 2018 года и укрепиться на отметке 69 рублей.

Это сценарий негативного прогноза, при котором курс евро будет равняться 75 рублям. В случае позитивного развития событий курс доллара остановится на отметке 63 рубля, евро — 70 рублей, сообщает «РГ».

В феврале рубль обесценился на 3% к доллару. Цена на нефть Brent снизилась на 5%. Ещё спровоцировать обвал рубля может дополнительное сокращение добычи нефти, по вопросу которого страны ОПЕК проведут заседание в начале марта.

Повлияет на курс рубля решение по процентной ставке Европейского центробанка и американской Федеральной резервной системы. В конце марта Банк России тоже вынесет решение по ключевой ставке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рубль, как и большинство валют развивающихся рынков, стремительно слабеет с начала недели из-за вспышки коронавируса. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.