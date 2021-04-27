Эксперты спрогнозировали будущие цены на нефть

https://static.news.ru/photo/44cabe4e-5ad3-11eb-8dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефтяные котировки с большой долей вероятности останутся в будущем на прежнем уровне. На них будут оказывать влияние мировая эпидемиологическая обстановка и результаты переговоров США и Ирана о возврате к договорённостям в рамках ядерной сделки, такое мнение высказали эксперты в интервью с «Известиями».

Так, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова предположила , что в ближайшие месяцы следует ожидать цену на нефть марки Brent в районе $63–68 за баррель. В случае если США снимут эмбарго с Ирана, предложение на рынке нефти увеличится, что негативно отразится на котировках.

В свою очередь глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев полагает, что главным для рынка останется баланс спроса и предложения. Всё будет зависеть от того, насколько быстро страны смогут вернуться к прежним объёмам потребления нефти. Учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса, делать прогнозы довольно сложно. Тем не менее аналитик предположил, что цены на нефть останутся на уровне $62–66 за баррель.

Ранее вице-премьер правительства России Александр Новак отмечал, что страны ОПЕК+ должны следить за ситуацией на мировом рынке нефти. Он также заявил, что Россия традиционно исполняет свою квоту в соглашении о сокращении добычи нефти почти на 100%. При этом страны ОПЕК+ в марте выполнили его на 113%, что является рекордом.