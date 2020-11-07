Эксперты сообщили о сокращении числа россиян, желающих взять кредит

https://static.news.ru/photo/822aa7a2-2222-11eb-8a79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заём или кредит в настоящий момент желают взять только 20% россиян. Доля таких людей ещё в январе составляла 50%.

С наступлением кризиса, вызванного пандемией, россияне изменили своё отношение к кредитам и критериям их отбора, сообщает ТАСС. В сентябре настроения заёмщиков изменились, и треть из них считает, что преград для оформления ссуд нет. Но с наступлением второй волны коронавируса этот показатель вновь снизился до 20%.

На статистику повлияла более жёсткая политика банков и МФО при отборе заёмщиков, а также неуверенность самих клиентов в постоянном доходе. Также принимается во внимание то, что в силу своего менталитета россияне часто не думают о последствиях оформления кредитов, поэтому политика кредитования может снизить в будущем число дефолтов.

Сами заёмщики тоже изменили критерии выбора кредиторов. Если год назад они обращали внимание на известность фирмы, число филиалов, размер ставки и ежемесячного платежа, то сейчас 80% заёмщиков обращают внимание на размер переплаты и ежемесячного платежа.

То есть на данный момент при выборе кредита во главе стоит финансовая составляющая. Поэтому сопоставление переплаты и платежа даёт возможность в разы сократить вероятность выхода в дефолт, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Вместе с тем на размер процентной ставки не обращает внимания каждый второй заёмщик, а каждый десятый отказывается от кредита, узнав сумму переплаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фракция партии «Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект закона о запрете работы микрофинансовых организаций. Долги россиян перед МФО растут рекордными темпами: только за год доля просроченной задолженности выросла с 30 до 40%, а просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 миллиарда рублей.