Эксперты сообщили о росте внутренних цен на зерно

Внутренние цены на зерно в России растут, и в ближайшее время эта тенденция сохранится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической компании «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков.

Так, на минувшей неделе средние котировки на пшеницу 3 класса выросли на 900 рублей, до 14 350 рублей за тонну, на пшеницу 4 класса — на 850 рублей, до 14 225 рублей за тонну, на фуражную пшеницу — на 575 рублей, до 12 925 рублей за тонну. Ячмень подорожал на 900 рублей, до 12 025 рублей за тонну.

По данным экспертов, сельхозпроизводители по-прежнему сдерживают продажи, в то время как трейдеры нуждаются в зерне для судов. По данным аналитиков, цены на пшеницу в глубоководных портах выросли до 16,5–17 тысяч рублей за тонну вместо прежних 14,7–15,5 тысячи рублей за тонну. Средние экспортные цены выросли на $18, до $286 за тонну. Крупные покупатели также повысили закупочные цены на 1–2 тысяч рублей за тонну. В ближайшее время внутренний рынок продолжит расти в условиях высоких экспортных цен и активного внутреннего спроса.

Ранее Министерство сельского хозяйства США представило прогнозы по сельскохозяйственному году, который длится с 1 июля текущего года по 30 июня 2022-го. По оценкам ведомства, урожай в России сильно снизится. В то время как глобальное производство пшеницы может составить 776,909 млн тонн, урожай пшеницы в России в 2021 году достигнет 72,5 млн тонн вместо ранее прогнозировавшихся 85 млн тонн. Также на 5 млн тонн был снижен прогноз по экспорту пшеницы из России: с 40 млн тонн до 35 млн. Американские эксперты отмечают, что за последние 20 лет РФ из импортёра зерна превратилась в одного из крупнейших в мире экспортёров, занявшего около 20% всего рынка пшеницы.