https://static.news.ru/photo/499d54d6-3c70-11ea-9d6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В России снизились оптовые цены на крупы. Самое заметное снижение цен — на рис.

Об этом сообщает компания «ПроЗерно». По её данным, стоимость риса снизилась на 200 рублей — теперь тонна этой крупы стоит 31 135 рублей. В декабре 2019 года тонна риса стоила 31 500 рублей.

Оптовая цена на гречневую крупу снизилась на 75 рублей, до 37 655 рублей. В декабре 2019 года тонна гречки стоила в среднем 38 038 рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Федеральная служба государственной статистики дала окончательную оценку инфляции в России за 2019 год. По подсчётам ведомства, потребительские цены выросли на 3%.