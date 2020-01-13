https://static.news.ru/photo/51146630-360f-11ea-8716-fa163e074e61_660.jpg Фото: me-metals.com

Американские санкции против металлургических компаний Ирана, о которых было объявлено после его ракетного удара по иракским базам, не окажут существенного влияния на мировой рынок.

По мнению экспертов Morgan Stanley, на долю Ирана в общей сложности приходится только около 1% от общемирового объёма поставок металлов.

Как пишет Bloomberg, Тегеран ежегодно производит около 300 тыс. тонн меди в год, что соответствует около 1,4% мирового производства рафинированной меди. В 2018 году в стране произвели около 36 млн тонн железной руды, из них 47% было экспортировано, что равняется приблизительно 1% общемировых поставок.

Ранее в Госдепе оценили потери Ирана от санкций США. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, доходы республики во время правления в Америке Дональда Трампа упали на 80%. Кроме того, страна не может получить доступ к почти 90% иностранной валюты, находящейся в резерве, сообщал NEWS.ru.