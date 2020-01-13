Американские санкции против металлургических компаний Ирана, о которых было объявлено после его ракетного удара по иракским базам, не окажут существенного влияния на мировой рынок.
По мнению экспертов Morgan Stanley, на долю Ирана в общей сложности приходится только около 1% от общемирового объёма поставок металлов.
Как
Ранее в Госдепе оценили потери Ирана от санкций США. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, доходы республики во время правления в Америке Дональда Трампа упали на 80%. Кроме того, страна не может получить доступ к почти 90% иностранной валюты, находящейся в резерве, сообщал NEWS.ru.
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