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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия не будет искусственно наращивать внутренний спрос для поддержки экономики, как это делают другие страны, из-за риска девальвации рубля.

Те механизмы, которые применяют ведущие страны мира, а именно накачку спроса, для нас сегодня применять рискованно, поскольку рынки пока не стабилизированы и мы можем получить обратный эффект — девальвационный, резкое...