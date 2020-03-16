Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку до 0-0,25%. Финансовые эксперты прокомментировали NEWS.ru, как это скажется на мировой экономике.
Решение ФРС не помогло рынкам, так как столь экстренные меры свидетельствуют о всей серьезности ситуации с коронавирусом и о потенциально высоком экономическом ущербе для глобальной экономики, а также о долгосрочности последствий этой проблемы, — заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин NEWS.ru.
По его словам, решение ФРС связано с желанием сгладить воздействие коронавируса на рынок, но деловая и потребительская активность не сможет быстро восстановиться. Он считает, что мировые рынки будут испытывать проблемы, до того момента, пока не появятся признаки купирования пандемии, как это произошло в Китае.
Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, что решение ФРС является стимулированием в долг.
ФРС платит, покупает активы на баланс. Но для этой покупки должна занять деньги через трейджерис. Возникает кредитная петля. И как только инвесторы до конца осознают её сущность, спрос на трейджерис может сильно пострадать. После чего можно ждать эффекта домино в госдолгах как США, так и Японии с Европой, — рассказал Хохрин NEWS.ru.
По его словам, мер стимулирования не хватило для сдерживания кризиса ликвидности, который затронул глобальный финансовый рынок.
Хохрин подчеркнул, что вся эта ситуация не касается российского госдолга, который перекрыт резервами.
Решение снизить ключевую ставку ФРС было связано с негативным влиянием эпидемии коронавируса на экономическое развитие. Принятые меры могут поддержать фондовые и валютные рынки.
NEWS.ru писал, что начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин назвал решение ФРС США резким и смелым ответом на угрозы.
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