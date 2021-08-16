Эксперты: рынки готовятся свернуть стимулирование экономики США

Российский рынок акций демонстрирует рост, игнорируя снижение котировок нефти. Однако осторожность инвесторов увеличивается в преддверии комментариев Федеральной резервной системы (ФРС), что может сказаться и на курсе рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса аналитиков.

В целом август пока не оправдывает статус самого сложного месяца как для отечественного рынка, так и для индексов США, однако ситуация может измениться. Так, всплеск волатильности может сместиться на следующую неделю, когда инвесторы будут балансировать портфели в преддверии симпозиума в Джексон Хоул, опасаясь плана по сворачиванию количественного смягчения. Также они захотят сократить позиции в преддверии выхода «минуток» Федеральной резервной системы в среду. А председатель ФРС Джером Пауэлл в своей очередной речи может уточнить перспективы ужесточения денежно-кредитной политики, что представляет опасность для рисковых активов.

Важным фактором воздействия на рублёвые активы остаются цены на нефть, которые снижаются на фоне опасений инвесторов относительно распространения индийского штамма коронавируса в Азии. Давление на нефтяные котировки оказало и недавнее понижение прогноза по мировому спросу от Международного энергетического агентства.

По словам экспертов, российский рынок исчерпал факторы для дальнейшего роста и противостояния неблагоприятному внешнему фону. Они прогнозируют снижение индекса МосБиржи и подешевение части акций, включая акции Сбербанка. Лучше рынка могут торговаться акции «Башнефти», «Полюса», РУСАЛа, «Яндекса» и МТС. Курс доллара к концу недели может составить 73–74,5 рубля, евро — 86–87,5 рубля.

Ранее сообщалось, что резкое повышение ставки ЦБ увеличило спекулятивный интерес к рублю. Это может вызвать его локальное ослабление, но в целом обстановка для национальной валюты складывается скорее благоприятно, и при сохранении этой обстановки рубль может укрепиться до уровня 72,5 рубля за доллар. В то же время рубль по-прежнему зависит от экспорта энергоресурсов и будет оставаться относительно недооценённым с точки зрения паритета покупательной способности и платёжного баланса России.