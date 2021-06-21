Стало известно, за что могут изъять дом и землю

Неиспользование, нецелевое использование, самовольные постройки и другие причины могут послужить поводом для изъятия дачи или участка. Об этом пишет РБК.

Самая распространённая причина, из-за которой человек может потерять дачу и участок — неиспользование земли. Если в течение трёх лет с участком, отданным под индивидуальное жилищное строительство ничего не происходит, государство может его изъять. Для этого назначается соответствующая процедура и через суд собственник теряет землю.

Другая причина — нецелевое использование земли. Если её качество ухудшается, снижается уровень плодородия или наносится вред окружающей среде, то участок могут изъять по решению суда. В течение шести месяцев, с момента вступления законного требования в силу, местный муниципалитет должен выставить землю на торги. Бывшему собственнику возвращается стоимость участка за вычетом расходов на проведение торгов, кадастровые и оценочные работы.

Также распространено изъятие для государственных нужд. В этом случае оно производится, если участок находится на территории жилой застройки или расположен на месте для строительства необходимых инфраструктурных или спортивных объектов. Если на участке находятся строения, то за них назначается компенсация исходя из рыночной стоимости.

Еще землю, дом или дачу могут изъять у покупателя после сделок купли-продажи, которые были неправильно оформлены. Например, когда продавец на момент совершения сделки был банкротом или на имущество был наложен арест или обременение.

Также недвижимость можно потерять при невыплате кредита в течение нескольких месяцев и при нарушении прав и спокойствия соседей.

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