Эксперты рассказали, в каких сферах ожидаются сокращения работников

https://static.news.ru/photo/2072c158-7fa1-11ea-a92f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты по найму персонала проанализировали ситуацию с рабочими местами и высказали своё мнение, в каких сферах ожидаются сокращения.

Партнёр рекрутинговой компании Zoom Executive Search Дмитрий Мамаев сообщил, что наблюдается заметное снижение активности в сферах непродуктового ретейла, гостиничного и ресторанного бизнеса, туризма, развлечений, спорта, в авиаперевозках, организации выставок и конференций, сообщает ТАСС.

Он отметил, что многие компании будут переводить часть сотрудников на удалёнку, а часть сократят.

В итоге мы получим большое количество сотрудников на удалёнке, сокращение количества малого и среднего предпринимательства, рост безработицы и потребность в переподготовке сотрудников. Сократится потребность в офисах и обслуживающих их бизнесах (клининг и т.п.), — привели мнение Дмитрия Мамаева в ТАСС.

Эксперт добавил, что, очевидно, сократят количество кассиров и продавцов. Это связано с переходом многих магазинов на онлайн-формат и появлением касс самообслуживания.

В то же время возрастает спрос на специалистов по онлайн-продвижению, специалистов по трансформации бизнес-процессов и бизнес-моделей, специалистов по повышению эффективности и руководителей «антикризисного» типа, эта тенденция будет сохраняться и после окончания пандемии, — процитировали Дмитрия Мамаева в ТАСС.

Аналитики сервиса по подбору персонала «Работа.ру» также подтвердили, что сильнее всего страдают из-за введения режима самоизоляции сферы туризма, красоты и здоровья, а также заведения общественного питания и непродуктовый ретейл.

Помимо этого, компании стараются сократить количество юристов, экономистов, маркетологов и рекрутеров. При этом вырос спрос на водителей и курьеров.

Как писал NEWS.ru ранее, в США наибольшие потери из-за пандемии коронавируса понесли сферы розничной торговли, гостиничного бизнеса и обеспечения досуга.