Эксперты рассказали, сколько Россия заработает на сделке ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/d3a47aee-27e1-11eb-9e14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За время действия соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ с 2017 по 2021 год российский бюджет получит дополнительный доход в размере 9 трлн рублей. Такую оценку даёт VYGON Consulting, поясняя, что снижение производства позволяет поддерживать цены на сырьё на более высоком уровне.

За период своего действия в 2017–​2019 годы сделка позволила получить 6,6 трлн рублей дополнительных поступлений за счёт роста нефтяных котировок сверх цены отсечения бюджета. Если рассматривать этот рост с кризисного уровня в $30 за баррель 2016 года, то эффект составит 9,2 трлн рублей, — говорится в исследовании компании.

По оценке аналитиков, в 2017 году федеральный бюджет получил за счёт роста нефтяных котировок под влиянием соглашения ОПЕК+ дополнительно 0,5 трлн рублей. В 2018-м сделка принесла в казну ещё 3 трлн рублей, а в 2019-м — 3,1 трлн. В текущем году дополнительные поступления сократятся до 2,1 трлн, а в 2021-м — до 0,3 трлн, прогнозируют эксперты.

В исследовании отмечается, что в 2020 году российская нефтяная отрасль пошла на значительное снижение добычи — на 57 млн т по сравнению с прежним прогнозом на год без учёта сделки. Это позволило стабилизировать цены, несмотря на мировой кризис. В результате бюджет России был дефицитным только четыре месяца — с марта по июнь.

Напомним, альянс ОПЕК+ с 1 мая этого года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Россия при этом снизила производство до 8,5 млн с уровня в 11 млн баррелей в сутки. С августа квота ОПЕК+ была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн.

Впервые сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 декабря 2016 года, тогда добыча была снижена почти на 1,8 млн баррелей в сутки. Далее соглашение продлевалось с различными корректировками.

Вместе с тем заметное снижение добычи сырья в 2020 году может негативно сказаться на перспективных объёмах производства, предупреждают в VYGON Consulting. Для их восстановления потребуется активно наращивать объёмы бурения.

В ближайшие два года компании будут ограничивать добычу за счёт остановки базового фонда скважин и активного пересмотра программ бурения. После окончания сделки ОПЕК+ в 2022 году возникнет необходимость восстановления добычи для сохранения позиции России на глобальном нефтяном рынке. Прирост добычи с 2023 года в первую очередь будет возможен за счёт увеличения объёмов бурения. С учётом текущей кризисной ситуации и роста налоговой нагрузки возникает вопрос способности компаний значительно увеличить финансирование инвестпрограмм, — отмечается в исследовании.

Между тем дефицит российского бюджета, возникший на фоне пандемии COVID-19, подтолкнул правительство к пересмотру налоговых льгот для нефтедобычи. Был отменён целый ряд стимулов, а взамен предоставлена возможность перейти на новый налоговый режим — НДД (налог на дополнительный доход). В результате за пять лет из отрасли будет изъято 650 млрд рублей денежного потока, подсчитали эксперты.

По их мнению, для уменьшения негативных последствий для нефтяного сектора необходимо закрепить текущий уровень фискальных условий, а после кризиса и снятия ограничений ОПЕК+ — рассмотреть вопрос введения дополнительных стимулов.