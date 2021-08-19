Эксперты рассказали о противоречиях в сфере «зелёной» энергетики в США

Вашингтон пытается сохранить за собой право распоряжаться мировыми инвестиционными потоками, внедряя так называемую зелёную энергетику. Однако пока что эта система выглядит несостоятельной и вызывает противодействие как в отдельных штатах, так и на уровне конгресса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос российских экспертов.

Как отмечается, группа сенаторов раскритиковала обращение президента США Джо Байдена к ОПЕК+, попросившего нарастить нефтедобычу и снизить таким образом цены на бензин для потребителей. В конгрессе сочли, что действия главы государства противоречат энергетической стратегии «Америка прежде всего» и усиливают энергозависимость Штатов от иностранного сырья. Также его обвинили в принудительном ограничении деятельности нефтегазового сектора США, что, в свою очередь, негативно сказалось на рынке труда и потребителях. Частью этих ограничений стало увеличение налогов для нефтегазовых компаний и отказ от строительства трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.

Ситуация с «зелёной» энергетикой складывается неоднозначно в разных штатах. Так, губернатор Техаса выпустил указ, который запрещает пенсионным фондам штата вкладывать средства в компании, которые ограничивают инвестиции в нефтегазовую отрасль. Ещё один закон запрещает дискриминацию и надбавки к тарифам на энергию в зависимости от источников энергоресурсов: предполагается, что он стал ответом на деятельность руководства Калифорнии, которая ввела ограничения на газоснабжение в новых домах в пользу альтернативной энергетики. Сама Калифорния является лидером по использованию солнечной энергии и электромобилей, однако периодически вынуждена прибегать к веерным отключениям электричества, так как сети не справляются с нагрузками в условиях жаркой погоды.

Российские эксперты считают, что заявление сенаторов свидетельствует о несостоятельности «зелёной энергетики» и отказаться от углеводородного топлива в ближайшем будущем не получится. По их словам, речь идёт о создании параллельного рынка, призванного сохранить за экономиками Запада право распоряжаться мировыми сбережениями и инвестиционными потоками. Целью его является перераспределение мировой экономической власти, ранее происходившее в формате мировых войн. В свою очередь директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что США вновь пытаются отрегулировать мировой рынок энергоносителей с тем, чтобы ограничить действия других стран и получить все конкурентные преимущества.

Ранее авторы статьи, опубликованной в Die Welt, заявили, что американцы больше не могут наращивать или сокращать ежедневный объём добычи в зависимости от ситуации и им становится всё труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса. По их словам, ископаемое топливо обещает оставаться основным источником энергии ещё многие десятилетия, а политика Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является «отрицанием реальности» и подвергает экономику США огромному риску. Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов назвал эту позицию личным мнением авторов и подчеркнул, что вопрос дальнейшего лидерства США достаточно сложен, призвав не придерживаться чересчур прямолинейных прогнозов.