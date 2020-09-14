Эксперты рассказали о последствиях закона об аптеках

https://static.news.ru/photo/69363e86-f6b3-11ea-900a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сектор торговли лекарственными препаратами должен оживить новый закон об аптеках. По мнению его авторов, поправки позволят добиться снижения стоимости лекарств за счёт большей конкуренции на рынке.

Как сообщает ОТР, в Госдуме подготовлен новый законопроект об аптеках, который запретит открывать несколько точек в небольших населённых пунктах. Председатель Экспертного совета Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский прокомментировал положения закона, отметив, что цены устанавливают не владельцы сетей и поэтому такие ограничительные меры не дадут эффекта.

Дистрибьюторы в основном являются логистическими партнёрами отрасли и не влияют на ценовую политику как таковую, — цитирует его телеканал.

Крестинский также отметил, что в целом проблема заключается не в дистрибьюторах или аптеках, а в том, что лекарственное обеспечение является не частью медицины и не частью охраны здоровья, а находится в торговой сфере. По его мнению, ситуацию могло бы исправить лекарственное обеспечение в рамках ОМС.

Как писал NEWS.ru, новый проект СанПиНа по предоставлению услуг населению может навсегда изгнать аптеки из жилых домов. Проект подготовлен Роспотребнадзором, в нём содержатся новые требования для аптек, которые уже получили негативную оценку.

Так, согласно новым санитарным правилам, если при доставке товаров аптеки используют грузовой транспорт, то должны организовать для него специальную площадку. Однако тут же указывается, что под окнами жилого дома этого делать нельзя. Представители аптечных сетей уверены, что новые требования могут привести к их закрытию или спровоцировать подорожание цен на лекарства.