Эксперты рассказали, кто больше всех брал микрозаймы во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/4f8d588a-ab8f-11ea-a555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Финансовые эксперты компании Moneyman рассказали, люди каких профессий чаще всего обращались за микрозаймами во время самоизоляции в апреле-мае 2020 года в России.

По данным исследования компании, больше всего за микрозаймами обращались представители индустрии моды и красоты (22%), работники заведений общественного питания (15%), а также специалисты из строительной сферы (18%). Представители профессий названных отраслей составили больше половины из всех заёмщиков, сообщает РИА Новости.

Также за микрозаймами обращались специалисты из туристической сферы, непродуктового ретейла (17%), представители бюджетной сферы (8%), IT-специалисты (5%), военные (3%), преподаватели и медицинские работники (2,5%).

Меньше всего обращались за микрозаймами: курьеры, юристы, менеджеры по продажам и сотрудники интернет-магазинов.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роспотребнадзора назвали нюансы при оформлении микрозаймов. В ведомстве отметили, что в первую очередь следует избегать организаций, которые настаивают на быстром оформлении займа.