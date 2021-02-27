Эксперты рассказали, как экономить правильно

https://static.news.ru/photo/fc8a81e0-78d8-11eb-b564-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кризисная экономия отличается от обычной в первую очередь горизонтом планирования, поэтому в трудные для экономики времена важно изменить модель поведения с «мы этого достойны» на «учимся жить по средствам», рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ).

Именно в кризис резко возрастает вероятность снижения общего потока доходов в среднесрочном периоде. Оптимальную «кризисную модель» семейной экономии надо начинать формировать для себя с детального учёта всех статей расходов в течение одного месяца, рассказала эксперт НЦФГ, руководитель регионального консультационно-методического центра по Самарской области Елена Бобкова.

Никогда не записывайте в расходы чеки, состоящие из нескольких позиций одной суммой, важно сформировать для себя понимание — на что именно и сколько в среднем уходит денег, — подчеркнула эксперт.

При планировании расходов на следующий месяц важно мысленно исключить из статей доходов нерегулярные поступления (премии, разовые заработки и т. д.). Их оптимально направить на развитие «подушки безопасности» и достижение финансовых целей, а в случае наличия непогашенных кредитов — на их досрочное погашение. Долги и кредиты в кризисное время — «мина замедленного действия» для семейного бюджета. К тому же плохая кредитная история может стать причиной отказа в выдаче кредита на лечение или на решение иной, действительно жизненно важной проблемы.

Далее из суммы стабильных ежемесячных доходов обязательно вычитаем от 15%, их откладываем в личный финансовый резерв на случай непредвиденных ситуаций, отметил эксперт Национального центра финансовой грамотности, генеральный директор Высшей школы современного образования Игорь Григорьянц.

Сравниваем оставшуюся сумму с суммой расходов за предыдущий месяц. Если сумма регулярных доходов выше, чем сумма расходов, — отлично, значит, у вас выбрана в жизни оптимальная финансовая стратегия. Если же равна или ниже — надо начинать оптимизировать статьи расходов, — указал эксперт.

Оптимизировать статьи расходов начинать лучше с тех, что проще поддаются оптимизации: развлечения, подарки, одежда, бытовая химия и т. д. Постепенно можно переходить к оптимизации более сложных статей: коммунальные платежи, кредитная нагрузка, транспортные расходы.

За три-четыре месяца регулярного учёта и планирования вполне реально подобрать для себя оптимальную и эффективную модель личного бюджетирования с учётом влияния внешних кризисных факторов, считает Григорьянц.