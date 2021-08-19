Эксперты рассказали, к чему приводит «чёрный майнинг»

Незаконный майнинг криптовалюты может провоцировать аварийные ситуации в электросетевом комплексе, влияет на его развитие и модернизацию, а также увеличивает затраты на электроэнергию для потребителей. При этом майнеры прибегают к всё более изощрённым способам сокрытия деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экспертов.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний отметили , что воровство электроэнергии может привести к убыткам сетевых компаний и других категорий потребителей при установлении фермы в жилом доме. Оценить ущерб от незаконных майнеров в России сложно, так как их потребление учитывается в совокупном объёме энергопотребления. Однако судить о коммерческом использовании электроэнергии, в том числе и на майнинг, можно, исходя из потребления свыше 600 киловатт-часов в месяц, что намного выше среднего уровня.

Группа «Россети» с начала 2021 года зафиксировала 24 случая хищения электроэнергии, а ущерб от работы нелегальных ферм оценивается в 123 млн рублей. При этом с января 2020 года по июль 2021 года было выявлено 34 факта воровства с ущербом на 355 млн рублей, а с 2017 года, когда сфера майнинга криптовалюты начала активно развиваться, потери составили около 800 млн рублей. Совокупный ущерб энергосистеме России от нелегальных майнеров оценивается в миллиарды рублей.

Лидером среди регионов России по количеству нелегальных майнинговых ферм являются Северный Кавказ и Ингушетия, случаи незаконного энергопотребления также были зафиксированы в Северной Осетии, Московской, Волгоградской, Ростовской, Мурманской и других областях. По большинству случаев незаконного энергопотребления были возбуждены уголовные дела.

Ранее эксперт заявил, что криптовалюта становится всё более популярным видом заработка, так как привычными способами дополнительный доход заработать сложнее. Однако количество биткоинов не может расти одновременно с повышением спроса. Поэтому с ростом числа тех, кто занимается майнингом биткоина, добывать криптовалюту становится всё сложнее.