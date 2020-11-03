Эксперты рассказали, что станет дальше после ослабления рубля

https://static.news.ru/photo/943ee250-1d90-11eb-8bdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ослабление рубля подогреет интерес россиян к покупке наличной иностранной валюты. Евро и доллары население в банки не понесёт, так как это создаст дополнительные риски для кредитных организаций и они продолжать сдерживать спрос низкими ставками.

Доллар 2 ноября впервые с конца марта превысил 80 рублей, евро с конца декабря 2014 — 94 рубля. Среди наличной валюты доллар останется самым популярным у населения, вопрос будет только в объёме у россиян свободных средств для конвертации, приводит мнение эксперта РИА Новости ПРАЙМ.

Ставки по валютным депозитам в банках сейчас находятся на околонулевых значениях, смысла нести валюту в банк нет. Банки будут удерживать ставки на этом уровне, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютные депозиты.

Эта ситуация плоха тем, считают эксперты, что часть сбережений населения будет выключена из инвестиционного процесса. Это снижает потенциал экономического роста — в краткосрочной перспективе точно, пока не начнётся обратный процесс конвертации этих сбережений в рубли.

Также эти доллары и евро подпитывают теневую экономику, что затрудняет борьбу с ней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс рубля на торгах МосБиржи стремительно двинулся вниз. В результате доллар показал максимальное значение к рублю за последние полгода, а евро — почти за шесть лет. Эксперты объясняют падение российской валюты выходом капиталов из российских активов.