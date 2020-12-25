Эксперты рассказали, что грозит рынку недвижимости

https://static.news.ru/photo/675199fc-46be-11eb-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необоснованный рост цен на жильё может существенно подорвать усилия по обеспечению граждан доступным жильём. К такому выводу пришли эксперты в эфире программы «Отражение».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что продолжение программы льготного кредитования может привести к образованию «пузыря» на рынке недвижимости. С ней согласны многие эксперты, которые сочли идею «сырой», сообщает ОТР.

Вполне возможно, те, кто её создавал, сейчас видят, что нужно было льготно кредитовать по заниженным ставкам застройщиков и брать с них обязательства продажи жилья по фиксированным ценам, — цитирует портал профессора бизнес-школы МИСиС Владимира Морыженкова.

Помимо льготной ипотеки на ситуацию с недвижимостью оказала воздействие и пандемия. Множество людей, попавших под сокращение, лишились возможности платить по кредитам.

Кроме того, люди стали брать квартиры в ипотеку из-за желания спасти свои рублёвые сбережения. К этому привела резкая девальвация рубля, сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

А вот остановить рост цен на недвижимость распоряжением правительства не удастся, считает директор агентства недвижимости «Белый Город» Михаил Чумалов. По его мнению, ажиотажный спрос порождает высокие цены.

Ранее сообщалось, что средняя сумма выданных россиянам ипотечных кредитов в ноябре 2020 года составила 2,73 млн рублей, то есть почти на 300 тысяч рублей, или на 12%, больше, чем в ноябре 2019 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В столице средний размер ипотечного кредита составил почти 6 млн рублей, в Подмосковье — 4,27 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 3,53 млн рублей, в Приморье — 3,20 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, Банк России может принять решение об ужесточении регулирования ипотеки при продолжительном ускоренном росте цен на недвижимость или дальнейшем ухудшении стандартов кредитования. Регулятор готов с целью поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотеке.