Эксперты рассказали, как повлияет на рынок продление семейной ипотеки

Выдача льготной семейной ипотеки в России может утроиться в результате продления госпрограммы до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса экспертов.

Как заявил эксперт тематической площадки «Жильё и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко, за два с половиной года программой смогут воспользоваться около 450 тыс. семей. По его словам, программа семейной ипотеки станет базовым льготным ипотечным продуктом, спрос на такие кредиты будет расти, а число кредитов увеличится примерно в три раза и составит 180 тысяч в год.

Другие эксперты также полагают, что спрос на льготную семейную ипотеку вырастет и может достичь 100--120 тыс. кредитов в 2022 году. По их словам, решение продлить программу стало логичным продолжением комплекса демографических мер и свидетельствует об отказе от массовых безадресных программ в пользу более индивидуальных, с ярко выраженным социальным эффектом. Кроме того, принятое решение позволит синхронизировать спрос и предложение, нивелировав перегрев рынка или падение спроса.