Эксперты проверили качество московского бензина АИ-92

https://static.news.ru/photo/f77b55d8-afae-11ea-8220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Роскачества протестировали автомобильный бензин АИ-92. В рамках исследования были отобраны образцы топлива на семи столичных АЗС, принадлежащих ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», АО «РН-Москва», ООО Компания «Контур-Ойл Групп», ООО «Газпромнефть-Центр», ФСВ ООО «Фортекс», ЗАО «ТрансАЗС», ООО Нефтегазовая компания «Интеройл».

Для оценки бензина использовалось более 30 показателей качества и безопасности, в том числе наличие потенциально вредных веществ, потребительские и органолептические свойства топлива, а также его маркировка.

В результате тестирования образцы всей отобранной для исследования продукции получили высший балл. Также в ходе закупок эксперты не зафиксировали нарушений, связанных с порядком обращения топлива на рынке: копии паспортов качества топлива размещались на специально установленных на АЗС стендах и были в свободном доступе, сообщили в Роскачестве.

Аналогичное тестирование бензина АИ-92 год назад в Ставропольском крае выявило несоответствия требованиям технического регламента в семи из 60 образцов, закупленных на несетевых АЗС.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что государство компенсирует перевод автомобилей с бензина на газ. Решение связано с реализацией антикризисных мер. Субсидии могут увеличить с 30 до 60%, писал NEWS.ru.