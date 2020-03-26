https://static.news.ru/photo/d7d841ec-6efd-11ea-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономисты прогнозируют спад ипотечного кредитования и неизбежный рост ставок по нему. Причина всему — коронавирус, который сказывается на экономике.

Объём ипотечного кредитования по итогам 2020 года может упасть на 20–25%, до 2,1–2,2 трлн рублей. Негативное развитие сценария предполагает и неизбежное увеличение ставок по кредитованию до 10–12% годовых, пишет «Коммерсант».

Пока на рынке недвижимости затишья нет. Получившие кредит россияне заключают сделки, понимая при этом, что произойдёт изменение ставок.

Спрос на ипотеку может снизиться из-за резкого обвала рубля и падения доходов населения. Предотвратить обвал рынка может только масштабная помощь со стороны правительства.

Банкиры ожидают мер, аналогичных тем, которые были запущены в 2015 году по программе приобретения жилья. Тогда на субсидирование ставок было выделено 20 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк РФ рекомендовал кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным новым коронавирусом. Кроме того, Банк России рекомендовал кредиторам до 30 сентября не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жильё заёмщика и членов его семьи.