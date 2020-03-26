Экономисты прогнозируют спад ипотечного кредитования и неизбежный рост ставок по нему. Причина всему — коронавирус, который сказывается на экономике.
Объём ипотечного кредитования по итогам 2020 года может упасть на 20–25%, до 2,1–2,2 трлн рублей. Негативное развитие сценария предполагает и неизбежное увеличение ставок по кредитованию до 10–12% годовых,
Пока на рынке недвижимости затишья нет. Получившие кредит россияне заключают сделки, понимая при этом, что произойдёт изменение ставок.
Спрос на ипотеку может снизиться из-за резкого обвала рубля и падения доходов населения. Предотвратить обвал рынка может только масштабная помощь со стороны правительства.
Банкиры ожидают мер, аналогичных тем, которые были запущены в 2015 году по программе приобретения жилья. Тогда на субсидирование ставок было выделено 20 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк РФ рекомендовал кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным новым коронавирусом. Кроме того, Банк России рекомендовал кредиторам до 30 сентября не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жильё заёмщика и членов его семьи.
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