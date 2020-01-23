Эксперты по недвижимости прогнозируют увеличение стоимости аренды жилья в России в 2020 году от 5 до 20% в зависимости от района. Об этом
Специалисты крупнейших агентств недвижимости дали разный прогноз о росте аренды жилья, однако все сошлись на мнении что цена на аренду будет повышаться.
В целом, эксперты оценивают рост цен в 5-10%. Но некоторые прогнозируют увеличение стоимости, особенно в Москве, до 15-20%.
Причинами роста стоимости специалисты называют увеличение цен на квартиры, тарифы ЖКХ, а также переход на эскроу-счета. Переход строительной области на проектное финансирование спровоцирует уход с рынка некоторых застройщиков, поэтому может появится нехватка предложений, отмечают эксперты.
Кроме того, специалисты по недвижимости отмечают увеличение стоимости квартир: в новостройках — на 10%, на вторичном рынке — около 6%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что за 2019 год аренда жилья в России подорожала на 5-7%. Специалисты проанализировали стоимость аренды в 70 городах России.
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