https://static.news.ru/photo/2b8b2af4-3e50-11ea-843d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Schluesseldienst /pixabay.com

Эксперты по недвижимости прогнозируют увеличение стоимости аренды жилья в России в 2020 году от 5 до 20% в зависимости от района. Об этом сообщила газета «Известия».

Специалисты крупнейших агентств недвижимости дали разный прогноз о росте аренды жилья, однако все сошлись на мнении что цена на аренду будет повышаться.

В целом, эксперты оценивают рост цен в 5-10%. Но некоторые прогнозируют увеличение стоимости, особенно в Москве, до 15-20%.

Причинами роста стоимости специалисты называют увеличение цен на квартиры, тарифы ЖКХ, а также переход на эскроу-счета. Переход строительной области на проектное финансирование спровоцирует уход с рынка некоторых застройщиков, поэтому может появится нехватка предложений, отмечают эксперты.

Кроме того, специалисты по недвижимости отмечают увеличение стоимости квартир: в новостройках — на 10%, на вторичном рынке — около 6%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за 2019 год аренда жилья в России подорожала на 5-7%. Специалисты проанализировали стоимость аренды в 70 городах России.