Эксперты предупредили о возможном росте цен на электронику

https://static.news.ru/photo/11cf3ef8-6fbe-11ea-b331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут вырасти цены на электронику. Причиной этому способен послужить дефицит чипов, вызванный замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса, ростом спроса и торговыми войнами. Однако всё это может оказаться лишь временным явлением.

РИА Новости со ссылкой на слова экспертов сообщает , что с начал года в РФ цены на электронику выросли на 5–20%, в зависимости от типа товара. Это связано, по мнению специалистов, с дефицитом основных комплектующих. Также о дефиците чипов сообщили и иностранные производители, включая работающие в США компании Ford, Honda, Fiat Chrysler. Все они планируют сократить производство в связи с проблемами из-за поставок микросхем.

В России эксперты отмечают, что дефицит комплектующих возник неслучайно и вклад в него внесли все ведущие производители электроники. Запасы производителей находятся на складах, но из-за большого наплыва заказов, возникают трудности с их отправкой на места. При этом российские заказчики не являются крупнейшими и потому не входят в число приоритетных для отработки заказов производителей микросхем.

При этом некоторые специалисты отмечают, что рынок адаптируется к ситуации. Хотя в течение ближайшего года дефицит, скорее всего, сохранится.

В такой ситуации удорожание электроники — логичное явление, считают эксперты. Эта тенденция будет сохраняться в районе 3–6 месяцев, дальнейшие прогнозы делать пока рано.

Ранее участники рынка продуктов питания предупредили, что жители России летом 2021 года могут столкнуться с дефицитом сахара в магазинах. Об этом писал NEWS.ru.