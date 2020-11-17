Эксперты предупредили о стремительном снижении пенсий через десять лет

https://static.news.ru/photo/821d4b42-2953-11eb-9986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Размер пенсий в России начнёт снижаться через десять лет и правительству уже сейчас надо принимать какие-то меры. Об этом предупредили замруководителя Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин и научный сотрудник лаборатории исследования рынков труда и пенсионных систем института Виктор Ляшок.

Учёные в исследовании под названием «Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе» ставят вопрос о том, что правительству нужно срочно принять меры для повышения финансовой устойчивости пенсионной системы. Иначе в ближайшем будущем кабмину придётся ужесточить требования к стажу будущих пенсионеров и повысить страховые взносы для бизнеса, приводит выдержку из работы специалистов «Коммерсант».

Без этих мер к 2030 году уровень пенсий по отношению к зарплатам упадёт ниже нынешнего, а к 2050 году снизится до 27% против 34% в 2018 году. Учёные отмечают, что повышение требований к страховому стажу до 30 лет по году в год позволит коэффициенту замещения начать расти после 2035 года, что к 2050 году позволит ему вернуться на нынешний уровень.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтруд России предложил увеличить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Данное изменение поспособствует увеличению объёма единовременных выплат, считают в ведомстве.