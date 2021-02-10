Эксперты предупредили о серьёзной нехватке мигрантов в России

https://static.news.ru/photo/bf898a7a-6c17-11eb-9ad3-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Аналитические агентства страны заявили о серьёзной нехватке мигрантов в стране. Из-за массового оттока иностранцев в пандемию нехватка работников в строительной отрасли достигла 50%.

По разным оценкам, нехватка работников достигает 40–50%, это тормозит сроки сдачи объектов, сообщает «Ридус». Также не хватает работников в сфере ЖКХ.

В России на сегодня проживает от четырёх до восьми миллионов мигрантов. Это на 20% меньше, чем до пандемии.

Иностранцы всё ещё не могут вернуться в страну, несмотря на отмену ограничительных мер. Границы их стран по-прежнему закрыты. К тому же на экономике сказывается рекордное за 15 лет сокращение населения России в прошлом году.

Все эти факторы могут серьёзно затормозить восстановление экономики на ближайшие десять лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что идею упрощения въезда мигрантов в РФ активно обсуждают в кабинете министров страны, она актуальна не только для сферы АПК, но и для строительства, заявил журналистам 10 февраля 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, нет ли пока позиции лидера государства Владимира Путина по этому вопросу, он ответил отрицательно.