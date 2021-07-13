Эксперты предупредили о грядущем рекордном росте цен на кофе

Цены на кофе в этом году бьют рекорды из-за засухи в Бразилии, стоимость продукта достигла максимума с 2016 года. Эксперты заявляют о превышении мирового потребления кофе над производством, так как страна — основной производитель переживает крупнейшее за несколько десятилетий падение производства из-за засухи, сообщает The Wall Street Journal.

На нью-йоркской бирже контракты на поставку кофе арабика за последние три месяца подорожали на 18%, и на сегодня фунт кофе стоит $1,51. Арабика составляет 75% всего производства кофе в мире, и это основной сорт Бразилии.

Существенно прибавил в цене кофе робуста: рост составил 30% за три месяца. Бразильские производители готовятся к одному из самых масштабных падений производства за последние 20 лет. Минсельхоз США прогнозирует, что урожая арабики окажется примерно на 15 млн мешков меньше, чем в прошлом году.

Однако не только засуха в Бразилии повлияла на рост цен на кофе. В Колумбии из-за протестов заблокированы дороги и порты, поэтому кофе остаётся в хранилищах. Во Вьетнаме, который тоже является поставщиком кофе, наблюдается нехватка контейнеров. Также роль сыграло удорожание морских перевозок.

Как сообщалось ранее, цены на кофе сорта арабика в мае взлетели до максимума за несколько лет. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.