Эксперты предсказали повышение курса рубля из-за закрытых границ

Курс рубля может поддержать отказ россиян от поездок за границу в этом году. Об этом пишет Bloomberg.
Экспертами агентства отмечается, что в отпускной сезон из России вывозится порядка $20 млрд. Это разница между тем, сколько тратят туристы за границей, и тем, сколько в России тратят иностранцы.
При этом,
Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, — заявил глава правительства.
По оценке экономиста «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, рост российской валюты к американской составит 4 процентных пункта. Если, конечно, такое повышение не нивелируют другие факторы – дешевеющая нефть или отток инвесторов.
Как ранее писал NEWS.ru, создание курортов и развитие новых видов отдыха на любой вкус станут главными трендами при восстановлении туристической отрасли в России. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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