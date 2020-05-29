Эксперты предсказали повышение курса рубля из-за закрытых границ

https://static.news.ru/photo/4aed0256-a1dc-11ea-9ebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Курс рубля может поддержать отказ россиян от поездок за границу в этом году. Об этом пишет Bloomberg.

Экспертами агентства отмечается, что в отпускной сезон из России вывозится порядка $20 млрд. Это разница между тем, сколько тратят туристы за границей, и тем, сколько в России тратят иностранцы.

При этом, уточняет «Ридус», призыв отказаться от отдыха за границей идёт от правительства. Премьер Михаил Мишустин призвал россиян не покидать страну из соображений безопасности. Он напомнил, что коронавирус был завезён из-за границы.

Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, — заявил глава правительства.

По оценке экономиста «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, рост российской валюты к американской составит 4 процентных пункта. Если, конечно, такое повышение не нивелируют другие факторы – дешевеющая нефть или отток инвесторов.

Как ранее писал NEWS.ru, создание курортов и развитие новых видов отдыха на любой вкус станут главными трендами при восстановлении туристической отрасли в России. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.