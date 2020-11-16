Эксперты предсказали обвал доллара из-за вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/91fbbeca-285b-11eb-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики Citigroup заявили, что курс доллара ожидает падение после массовой вакцинации от коронавируса и оживления мировой экономики. По их мнению, широкое распространение вакцины может привести к обвалу американской валюты на 20%.

Мягкая политика ФРС США является ещё одним фактором, способным повлиять на курс доллара. Экономисты подчеркнули, что из-за низких ставок инвесторам придётся уйти из американских активов в международные, сообщает Bloomberg.

Агентство также отмечает, что в сравнении с мартовскими пиками индекс доллара к основным мировым валютам снижается. Эксперты особо выделяют удешевление иены и казначейских облигаций.

Сегодня доллар может повторить путь, который он прошёл с начала до середины 2000-х годов, — уверены экономисты Citigroup.

Они указывают на многолетнее снижение курса доллара после вступления во Всемирную торговую организацию Китая. В то время это вызвало волну глобализации и повысило объёмы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 9 ноября американская валюта ускорила падение до 2% к закрытию предыдущей сессии на Московской Бирже. Курс доллара в пике достигал 75,86 рубля. В последний раз курс доллара находился ниже 76 рублей 22 сентября 2020 года. Ещё на открытии торгов на МосБирже «американец» начал идти вниз и достиг отметки в 77,33 рубля.