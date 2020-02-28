https://static.news.ru/photo/d3093c76-5a1b-11ea-8535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

В Bank of America считают, что из-за распространения коронавируса COVID-19 этот год может стать для мировой экономики худшим со времён финансового кризиса в 2009 году.

Как рассказал экономист Адитья Бхаве, продолжительные сбои в работе заводов в Китае повредят глобальным цепочкам поставок, а слабые туристические потоки станут ещё одним препятствием для Азии. Кроме того, вспышки вируса в некоторых странах могут привести к увеличению карантина и потере доверия.

Среди других факторов, которые негативно могут повлиять на мировую экономику, эксперт назвал торговую войну США и Китая, а также неопределённость в связи с предстоящими выборами американского президента, пишет «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на фоне известий о коронавирусе произошёл обвал финансовых рынков в Европе и США. При этом торги на Мосбирже 27 февраля закрылись крупнейшим падением за последние два года.