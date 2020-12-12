Эксперты предрекли «невиданные» антироссийские санкции при Байдене

https://static.news.ru/photo/0e4beaf2-3ca4-11eb-94c0-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition via CNP/Global Look Press

Экономисты прогнозируют «невиданные» санкции против России после вступления в должность президента США Джо Байдена.

Ограничения могут коснуться самых болезненных точек в экономике страны. Речь идёт о доступе российских банков на мировые рынки, отключении России от системы международных платежей SWIFT, запрете на операции с российскими долговыми операциями, а также запрете для международного бизнеса на инвестирование в российские энергетические проекты.

По словам доктора экономических наук Игоря Николаева, угроза вывода РФ из системы международных платежей SWIFT является очень серьёзной.

Наша страна по объёму банковских операций входит в тройку мировых лидеров, эксплуатирующих SWIFT, поскольку этой системой пользуется около 400 отечественных финансовых организаций, — цитирует Николаева «МК».

Он отметил, что, несмотря на наличие подобного законопроекта США, возможность вывода страны из системы остаётся гипотетической. Гораздо более неприятным, по мнению Николаева, является возможность ограничения в отношении государственного долга страны, который запретят американским финансистам вкладывать деньги в российские казначейские облигации.

По мнению главы аналитического департамента AlMarkets Артёма Деева, санкции США против российских газопроводов в Европу, которые уже заложены в оборонный бюджет будущего года, могут серьёзно осложнить ситуацию с поставками газа из России в ЕС. Он добавил, что Вашингтон с помощью ограничений пытается вытащить собственную экономику из глобальной рецессии за счёт других стран.

Как сообщал NEWS.ru, американский сенат одобрил военный бюджет на следующий год, предусматривающий санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Документ также вводит санкции в отношении Турции за покупку у России ЗРК С-400, запрет на сотрудничество американских и российских военных и другие меры, которые направлены против России.