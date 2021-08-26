30 российским банкам предрекли ликвидацию

В ближайший год в России ликвидируют около 30 банков, или 8,7% нынешних участников банковской системы. Об этом в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года» сообщили специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА». Обзор опубликован на сайте компании.

Специалисты обратили внимание на ускорившиеся темпы отзыва или аннулирования лицензий у банков. За полгода рынок покинули 28 игроков, причём на II квартал приходится 20 таких случаев, то есть в 2,5 раза больше, чем в I. За весь 2020 год была остановлена работа 38 банковских и небанковских кредитных организаций. Большая часть инцидентов связана с проведением сомнительных операций, включая обслуживание азартных игр, проведение ставок и расчётно-кассовое обслуживание букмекерских контор, не зарегистрированных в России. Список банков, которые могут лишиться лицензии, в «Индексе» не уточнили.

В августе прошлого года сообщалось, что Центральный банк РФ может ускорить отзыв лицензий у 36 банков к концу 2020 года. Тогда стало известно, что количество кредитных организаций, находящихся в зоне риска, может увеличиться за счёт аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций. В 2020 году Центробанк РФ отложил работу с лицензиями из-за пандемии. Однако с начала 2020 года ЦБ РФ лишил лицензии шесть кредитных организаций, в июле 2020 года лишил лицензии ещё три банка, а ещё у шести аннулировал лицензию по требованию акционеров финансовых организаций.