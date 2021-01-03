Эксперты предрекли курс биткоина в сто тысяч долларов

В 2021 году стоимость биткоина продолжит расти и может достичь уровня в диапазоне 38-100 тысяч долларов.

Об этом РИА Новости рассказали эксперты.

Глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский ожидает в 2021 году роста цены биткоина до 100 тысяч долларов.

Президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин также считает, что в новом году эта криптовалюта достигнет отметок значительно выше текущих.

Позитивный прогноз — в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку $65-75 тысяч. Негативный сценарий — весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен $10-25 тысяч с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы, — отметил он.

Основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис прогнозирует стоимость биткоина в $50 тысяч, при этом рост будет сопровождаться падениями до $12-15 тысяч.

Предположу что мы увидим падение в район ниже $10 тысяч за биткоин уже в самое ближайшее время, после чего будет чуть не менее резкий отскок вверх. Оптимистичная цена — $38 тысяч за биткоин в пике, средняя цена по 2021 году — в пределах $20 тысяч, — добавил глава аналитического центра «БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

3 января самая популярная криптовалюта в мире отмечает день рождения — 12 лет. За это время биткоин вырос от малоизвестного актива до обсуждаемого центробанками инвестиционного инструмента стоимостью почти $30 тысяч.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье 3 января биткоин вновь обновил исторической максимум. Стоимость самой популярной криптовалюты превысила $34 тысячи.