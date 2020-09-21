Эксперты предрекли рост цен на новостройки на 15%

https://static.news.ru/photo/8b036854-fc7b-11ea-88ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники рынка недвижимости считают, что по итогам 2020 года цены на жильё в новостройках в РФ вырастут на 12–15%. За последний месяц они увеличились на 3%.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Он отметил, что сейчас средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионерах России составляет 80,4 тыс. рублей. Свой прогноз о будущем повышении этой цены он объяснил тем, что существует высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и появлением на рынке новых инвесторов. Речь идёт о россиянах, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в недвижимость, пояснил эксперт.

Рост цен на 15% по итогам года предсказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он считает, что так на ситуацию повлияет повышенный спрос на фоне ограниченного объёма предложений.

Рост стоимости 1 кв. м из-за сокращения объёмов жилья на рынке и снижения выданных разрешений на строительство считает основным акционер и управляющий партнёр ГК «Основа» Олег Колченко. Причиной сложившейся ситуации он называет переход отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём выданных ипотечных кредитов в России по новой программе господдержки превысил 500 млрд рублей. Об этом рассказал гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. По его словам, ДОМ.РФ выступает оператором новой программы льготной ипотеки под 6,5%, россияне взяли уже 180,7 тыс. кредитов, а лимиты в рамках финансирования «помогут улучшить жилищные условия более 310 тыс. семей».