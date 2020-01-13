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Эксперты предрекают, что изменение названия коньяка по техрегламенту ЕАЭС приведёт к резкому падению спроса. С 2021 года коньяк будет называться «крепкий напиток из дистиллята винного для бренди (коньяк)».

Это название, скорее всего, придётся писать на этикетках и оно только отпугнёт покупателя, опасаются представители бизнеса. Об этом говорится и в замечаниях рабочей группы при Росалкогольрегулировании к вышеозначенному техрегламенту. Основные затраты пойдут на разработку новых технологических документов, на этикетки, дизайн, пишут «Известия».

Предстоит повторный маркетинговый анализ, повторные процедуры для подтверждения соответствия техрегламенту, что приведёт и к дополнительным расходам для производителя, и к росту стоимости напитка. Из-за этого уменьшится объём производства и реализации коньяка, а это скажется на поступлении в бюджеты всех уровней.

Специалисты Росалкогольрегулирования считают, что регламент надо скорректировать, название напитка оставить прежнее и дополнить регламент названиями «коньяк трёхлетний», «коньяк четырёхлетний», «коллекционный», «очень старый» и другие. Такая возможность будет рассмотрена, обещают в Минфине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что недобросовестные производители коньяка часто обманывают покупателей, искусственно завышая возраст напитка. Об этом сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.