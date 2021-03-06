Эксперты предрекли новый глобальный кризис из-за раздутого мирового долга

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В результате кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, общая задолженность в три с половиной раза превысила объём мировой экономики. Если центральные банки продолжат стимулирующую монетарную политику, это может грозить миру последствиями, сопоставимыми с Великой депрессией 30-х годов прошлого века.

Если центральные банки продолжат стимулирующую монетарную политику, глобальный долг в течение полутора-двух лет превысит 300 триллионов долларов. Кредитный пузырь может лопнуть, породив мировой кризис, сопоставимый с Великой депрессией 1930-х, — приводит РИА Новости слова доцента кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олега Чередниенко.

Как отмечают эксперты, власти осознают риски увеличения госдолга и принимают меры по проведению сдерживающей монетарной политики.

В январе 2020 года Институт международных финансов США сообщил о рекордном росте мирового долга, который приблизился к отметке в $253 триллиона. Тем самым объём долга достиг 322% мирового ВВП и c тех пор продолжил расти. Сегодня соотношение госдолга к ВВП ещё более критическое — в США это 108%, Великобритании — 100,5%, в Японии — 240%. В зоне риска также развивающиеся страны — Ливан, Китай, Малайзия и Турция. Их внешний долг составляет 250% ВВП.

Как сообщал NEWS.ru, учёные института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) назвали сложившуюся ситуацию уникальной в новейшей истории России. В своём исследовании они сравнили падение ВВП России в 2020 году с падением мирового ВВП. Этот показатель в РФ составил 3,1%, а в мире — 3,5%.