Эксперты предложили отменить плановые проверки малого и среднего бизнеса

Мораторий на плановые проверки российского малого и среднего бизнеса необходимо сделать бессрочным. Такое мнение высказали эксперты и предприниматели по итогам опроса, проведённого ТАСС.

По словам экспертов, цифровизация бухгалтерии сделала деятельность предпринимателей более прозрачной для налоговиков, и в дальнейшем проверки должны проводиться только по факту сокрытия налогов либо на основании расследований налоговой службы. При этом благодаря мораторию в прошлом году количество проверок снизилось на 65%, размер штрафов — более чем на 80%, что не сказалось на количестве опасных инцидентов. Сам мораторий свидетельствует о политике, направленной на профилактику, а не на штрафы и наказания для предпринимателей.

Между тем давление на предпринимателей со стороны надзорных органов не прекращается, и самого продления моратория на проверку для поддержки бизнеса недостаточно. В этих условиях следовало бы ввести мораторий на ужесточение требований к бизнесу, усиление налоговой нагрузки, увеличение тарифов на услуги естественных и иных монополий. Такой мораторий мог бы действовать в течение 10–15 лет.

Кроме того, следовало бы распространить мораторий и на другие потенциально коррупциогенные сферы госрегулирования вроде регистрации недвижимости и перерегистрации договоров аренды земли, а также уменьшить штат контролирующих органов на 20% в рамках программы сокращения госрасходов. Также эксперты предложили выплачивать государственные целевые субсидии предпринимателям, которые воспользовались отсрочками по аренде, кредитам и другими подобными преференциями, но пока не смогли решить проблему восстановления спроса в своей отрасли.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. Мораторий был введён в марте 2020 года на период пандемии коронавируса и продлён на 2021 год. Кроме того, правительство займётся ускорением работы по обеспечению доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса.