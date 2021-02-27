Эксперты посоветовали россиянам отказаться от акций

Российским инвесторам следует обратить внимание на паевые инвестиционные фонды и отказаться от вложений в единичные акции, считают эксперты рынка.
Глава управления «Велес менеджмент» Денис Горев предупредил, что при покупке отдельных акций трудно составить диверсифицированный портфель. В результате можно получить набор бумаг, имеющий большую волатильность.
Инструменты коллективных инвестиций — паевые фонды — являются одними из тех инструментов, которые точно подходят для всех категорий инвесторов. Это понятный и прозрачный продукт, находящийся под довольно строгим контролем со стороны регулятора, — отметил руководитель направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский.
Эксперт из БКС Андрей Русецкий отметил, что в 2021 году большая часть инвесторов будет приходить на рынок через коллективные продукты. К этому привела высокая степень контроля и зарегулированности этого рынка,
Ранее американский миллиардер Уоррен Баффет дал советы розничным инвесторам. Он, напротив, посоветовал обратить внимание на акции. По его словам, основой капитала являются «время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий», писал NEWS.ru.