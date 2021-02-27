Эксперты посоветовали россиянам отказаться от акций

https://static.news.ru/photo/6650e2e0-79a1-11eb-8949-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским инвесторам следует обратить внимание на паевые инвестиционные фонды и отказаться от вложений в единичные акции, считают эксперты рынка.

Глава управления «Велес менеджмент» Денис Горев предупредил, что при покупке отдельных акций трудно составить диверсифицированный портфель. В результате можно получить набор бумаг, имеющий большую волатильность.

Инструменты коллективных инвестиций — паевые фонды — являются одними из тех инструментов, которые точно подходят для всех категорий инвесторов. Это понятный и прозрачный продукт, находящийся под довольно строгим контролем со стороны регулятора, — отметил руководитель направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский.

Эксперт из БКС Андрей Русецкий отметил, что в 2021 году большая часть инвесторов будет приходить на рынок через коллективные продукты. К этому привела высокая степень контроля и зарегулированности этого рынка, передаёт РИА Новости.

Ранее американский миллиардер Уоррен Баффет дал советы розничным инвесторам. Он, напротив, посоветовал обратить внимание на акции. По его словам, основой капитала являются «время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий», писал NEWS.ru.