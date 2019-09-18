https://static.news.ru/photo/da1edf90-bfc8-11e9-98b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Российские семьи в августе текущего года в среднем потратили на продукты питания 20,5 тысячи рублей, что составляет 29,3% доходов за месяц.

Согласно данным исследования, проведённого холдингом «Ромир», общие расходы российских семей составили 70,1 тысячи рублей в месяц.

Таким образом, среднегодовое значение показателя Food Index, демонстрирующего динамику доли расходов на продукты питания в структуре всех затрат домохозяйства, составило 31,5%.

При этом за 8 месяцев текущего года среднемесячные траты на продукты питания выросли до 21,1 тысячи рублей с 20,8 тысячи в 2018 году.

В этом году холодное лето также способствовало экономии на таких продуктах, как вода, пиво, мороженое, — сказал РИА Новости президент «Ромира» Андрей Милехин.

Ранее News.ru писал о том, что повседневные траты россиян в августе 2019 года увеличились на 4,9% по сравнению с июлем. В сравнении с августом 2018 года расходы увеличились на 11%.