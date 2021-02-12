Эксперты посчитали маловероятным снижение ставок по ипотеке в России

https://static.news.ru/photo/47da5230-6d24-11eb-ac0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты в области экономики и финансов считают, что падения ставок по ипотеке в России в ближайшее время ждать не стоит, даже если Центробанк на предстоящем заседании совета директоров примет решение снизить базовую процентную ставку.

Аналитики сошлись во мнении, что ЦБ на заседании 12 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%.

Даже если предположить снижение ключевой ставки, падения ставок по ипотеке ожидать не приходится, так как в настоящее время продолжает действовать программа льготной ипотеки. Кроме этого, возможно и дальнейшее продление данной программы в отдельных регионах, — отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Максим Марков напомнил, что банки изменяют ставки после решений ЦБ с определённым временным лагом. Кредитным организациям нужно время на адаптацию к новым условиям.

В текущих реалиях не стоит ждать существенных изменений условий ипотечного кредитования, особенно если не произойдёт изменения ключевой ставки, так как банки и их клиенты продолжают адаптироваться к условиям, сложившимся в результате понижения ключевой ставки на два процентных пункта в 2020 году, а также в результате экономических последствий пандемии коронавируса, — сказал специалист.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин напомнил, что основным источником фондирования ипотеки являются вклады населения. Соответственно, ставки по этим вкладам влияют на условия ипотечного кредитования, сообщает РИА Новости.

В случае снижения ключевой ставки можно ждать уменьшения ставок по вкладам, однако оно вряд ли будет существенным — уже сегодня реальная с учётом инфляции доходность вкладов перешла в отрицательную зону. Соответственно, и заметного снижения ставок по ипотеке не стоит ожидать, — заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил свою позицию в отношении ипотечных кредитов, рассказав, что банки пользуются неумением граждан считать деньги.