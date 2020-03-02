https://static.news.ru/photo/1ba60b2e-5c76-11ea-82a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukoil. ru/Global Look Press

Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ попросил 28 российских и зарубежных экспертов спрогнозировать стоимость нефти марки Urals на ближайшие три года. Спустя четыре месяца после предыдущего опроса эксперты заметно понизили ожидаемую цену чёрного золота: в текущем году до $59,6 за баррель ($61,2 в октябре), в 2021-м — до $60,7 за баррель (с $63,1), в 2022 году — до $61,2 за баррель (с $62,1).

Ожидается, что цена нефти колеблется в диапазоне $60–63 за баррель, а валютный курс ослабляется примерно на 0,5–1 руб. за доллар в год, — говорится в материалах ВШЭ.

При этом эксперты предрекли укрепления рубля: в текущем году — до 65 руб. за $1 (66,5 руб. в октябре), в 2021-м — 65,9 руб. за $1 (с 67,8 руб.), в 2022-м — 68 руб. за $1 (с 70,3 руб.). Рост ВВП РФ, по их оценкам, в 2020 году должен составить 1,8% (1,7% в октябре), в 2021-м — 2% (1,8%), в 2022-м — 2% (1,7%).

В опросе принимали участие банкиры, специалисты Bloomberg Economics, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института экономики РАН, JPMorgan, Российского фонда прямых инвестиций.

Как писал NEWS.ru, недельный обвал котировок нефти на целых 13% вследствие злополучного китайского коронавируса вызвал разрыв между ними и ценой отсечения для российского бюджета, достигнув тревожного минимума с 2018 года. Экономисты предупреждают, что дальнейшее снижение грозит ослаблением русского рубля и замедлением накопления Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, дальнейшее распространение пневмонии нового типа способно оказать разрушительное воздействие на темпы роста глобальной экономики.