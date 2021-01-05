Эксперты подсчитали траты Москвы на Донбасс и Абхазию

https://static.news.ru/photo/c5503506-501c-11eb-bca1-fa163e074e61_660.jpg Пицунда Фото: Министерство туризма Республики Абхазия/facebook.com

Поддержка ДНР, ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии обходится бюджету России в миллиарды рублей. Об этом свидетельствуют данные Счётной палаты.

О поддержке бюджетов непризнанных республик в 2020 году российским бюджетом сообщил «Московский Комсомолец» со ссылкой на данные Счётной палаты и самих мини-государств.

В частности, Абхазии и Южной Осетии выделено около 12 миллиардов рублей. Кроме того, в 2021–2023 годах Россия собирается профинансировать повышение зарплат бюджетников в Абхазии и Южной Осетии — на это будет выделено 3,6 млрд рублей. В парламенте Приднестровья считают, что с 2008 по 2019 год Москва выделила самопровозглашённой республике средства для бизнеса на общую сумму свыше 1,25 млрд рублей и €533 тысячи. О том, сколько денег выделяется на поддержку ЛНР и ДНР, точно не известно, однако установлено, что только на местные пенсии у России ушло свыше 2,6 млрд рублей.

Но для некоторых республик скоро всё может поменяться. Так, по мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, Северная Осетия может взять шефство над Южной, а у Абхазии и Приднестровья есть все возможности для того, чтобы перестать быть зависимыми от России.

С ЛНР и ДНР сложнее. Политолог Алексей Макаркин считает, что Россия продолжила поддерживать эти регионы, чтобы усилить свои позиции на постсоветском пространстве.

Вооружённые силы Грузии вошли на территорию Абхазии 14 августа 1992 года под предлогом защиты железнодорожных составов. Впоследствии они встретили сопротивление со стороны местных ополченцев. Вооружённый конфликт закончился 30 сентября 1993 года после вытеснения грузинских войск из Абхазии. Политическое урегулирование ситуации не принесло результата, Грузия по-прежнему не признаёт независимость Абхазии, считая её своим регионом.

После вооружённого конфликта, разгоревшегося в августе 2008 года между Грузией с одной стороны и Южной Осетией и Абхазией при поддержке российских миротворцев с другой, независимость республик признала Россия.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что Тбилиси никогда не смирится с нарушением территориальной целостности страны. Она выразила надежду, что Абхазия и Южная Осетия смогут «мирно вернуться в единое государство».