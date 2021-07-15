Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России

Самой высокооплачиваемой профессией стала позиция офтальмолога из Пензы, где он будет получать не менее 250 тысяч рублей. Об этом говорится в данных второй части исследования Superjob.

Исследование проводилось среди городов численностью от 500 тысяч до 1 млн человек. Так, в июле 2021 года в топе вакансий находятся программисты, машинисты, врачи, инженеры и менеджеры, отмечается в сообщении.

Так, в Саратове самая высокооплачиваемая профессия — программист «1С». Его заработок может составить около 120 тысяч рублей. Тюмень больше всего денег предлагает машинисту гусеничного и пневмоколёсного крана. За его работу назначается оплата труда в 120 тысяч рублей. Врач-уролог в Барнауле будет получать не менее 100 тысяч рублей. А вот начальник финансово-экономического отдела в Иркутске может получить около 160 тысяч рублей. В свою очередь руководитель группы внедрения «1С» в Томске получит за свою работу 200 тысяч рублей.

Кроме того, Липецк, Киров, Хабаровск и Астрахань чаще всего предлагают вакансии с размером оплаты труда в 100 тысяч рублей и выше.

Ранее были названы вакансии с наибольшей зарплатой в столице. Самым высокооплачиваемым предложением оказалось место руководителя отдела продаж в бюро переводов, где ежемесячная зарплата доходит до 500 тысяч рублей.