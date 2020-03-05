https://static.news.ru/photo/ce9fe94e-5eeb-11ea-80db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты агентства «ИНКОМ-Недвижимость» подсчитали объём ненужного жилья на территории Москвы. Оказалось, что на данный момент в столичных новостройках есть примерно 17% малоликвидных квартир.

Обычно подобное жильё находится на первых двух этажах, из окон открывается вид на промышленные зоны и наблюдаются другие неприятные для проживания факторы. Также важную роль играет количество комнат, потому как, например, в массовом сегменте «однушки» и «двушки» раскупаются ещё на стадии строительства, а многокомнатные квартиры часто продаются уже посла ввода дома в эксплуатацию.

Как сообщили специалисты, наибольшее количество малоликвидных квартир находятся в «старой» Москве, то есть в пределах МКАД. На указанной столичной территории сконцентрировано 45% от общего объёма ненужного жилья.

В Новой Москве ситуация не сильно отличается в лучшую сторону. Там примерно 30% жилья в ближайшее время продать не получится. В Московской области таких квартир насчитывается примерно 25% , передаёт сообщение экспертов Lenta.ru.

Эксперты заметили, что для продажи такого жилья застройщики используют маркетинговые ходы, среди которых особой популярностью пользуются скидки и предоставление дополнительных привилегий.

Как ранее передавал NEWS.ru, по итогам 2019 года спрос на новостройки уменьшился на 2%. Реальный же спрос со стороны покупателей без учёта юридических лиц сократился на 7%. Падение происходит несмотря на понижение ставок по ипотеке.