Эксперты подсчитали, что каждый четвёртый рубль уходит в столичный регион

https://static.news.ru/photo/b00f2898-bd5c-11eb-80cc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разница между доходами российских регионов продолжает усугубляться. Ни о каком развитии нельзя говорить, если практически четверть всех денег страны уходит только в места с суперконкурентными преимуществами. Об этом заявила главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Института управления социальными процессами НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич. Её выступление на заседании Столыпинского клуба цитирует пресс-служба бизнес-омбудсмена РФ.

В 2014 году на долю Москвы приходилось 11% всех инвестиций в стране, вместе с Московской областью — 15%. В 2019 году их уже 15% и 21% соответственно, в 2020-м — 18% и 23%, — сообщила Зубаревич.

По её данным, ещё порядка 11-12% средств уходят в Тюменскую область с автономными округами. В результате в нескольких регионах сосредоточивается более трети всех денег страны.

Так что про паровоз развития пора перестать петь. В регионах сформирована ситуация, когда все руководители министерств и департаментов назначаются только с согласования федеральных властей. Губернатор управляет только своим замом по административно-хозяйственной части. Всё остальное сверхцентрализовано, — подчеркнула Зубаревич.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал помочь субъектам страны с высокой коммерческой задолженностью. Он предложил заместить весь объём коммерческих долгов субъектов, превышающих 25% от их собственных доходов, бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Он также призвал реструктуризировать бюджетные кредиты, предоставленные российским регионам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии COVID-19.

Сейчас суммарный долг российских регионов составляет 2,4 трлн рублей, он появился из-за недоработок в бюджетной политике федерального центра.