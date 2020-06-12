Эксперты по кредитам рассказали о росте доли «плохой» ипотеки в России

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Доля просроченных платежей по ипотечным кредитным обязательствам держится в течение последних двух месяцев на уровне 2,2%, сообщили в бюро кредитных бюро «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Но доля «плохих» займов растёт.

В абсолютном выражении просрочка выросла с начала года уже более чем на 12% и превысила отметку в 86 миллиардов рублей — это рекордный с 2016 года показатель. Количество «плохих» долгов с начала года выросло почти на четверть — на 21%, это около 33 тысяч кредитов, передаёт РИА Новости.

Рост объёма просроченной задолженности наблюдался в апреле из-за режима самоизоляции, в результате которого часть клиентов осталась без доходов, а некоторые просто не могли внести платёж — помешал пропускной режим или закрытие банковских отделений, пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Кредитные каникулы смогли обуздать рост просрочки, но, когда их действие закончится, можно ждать второй волны просроченной задолженности, считает эксперт.

Ипотека традиционно является одним из наиболее качественных сегментов. Согласно статистике, клиенты, имеющие на руках несколько кредитов, один из которых ипотечный, до последнего стараются вносить платежи в срок, так как в залоге находится жильё, которое в большинстве случаев является единственным. Однако столь жёсткие и непрогнозируемые реалии начинают отражаться и на качестве ипотечного портфеля, — прокомментировал ситуацию президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты по недвижимости сообщили о снижении спроса на вторичный рынок жилья на фоне санитарных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Они отметили, что большинство покупателей переключились на покупку новостроек благодаря программам по субсидированию ипотеки.